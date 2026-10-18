Афзоиши шумораи киштиҳои нафткашони осебдида дар маҳдудаи Тангиҳои Ҳурмуз

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба равобити умумии Нерӯи баҳрии артиш, имрӯз нисфирӯзӣ, дастаҳои назорати Нерӯи баҳрии артиш, ки доимо шарқи Тангиҳои Ҳурмузро назорат ва идора мекунанд, як киштии нафткашони қонуншиканеро, ки дар Баҳри Уммон ва маҳдудаи шарқи Тангиҳои Ҳурмуз оташ гирифта ва аз ҳаракат бозмонда буд, кашф ва шиносоӣ карданд.
Рӯзҳои гузашта низ якчанд киштиҳои нафткашони қонуншикани оташгирифта, ки бе таваҷҷуҳ ба ҳушдорҳо дар бораи зарурати равшан будани таҷҳизоти электронӣ қасди убур аз минтақаҳои манъшударо доштанд, аз ҷониби мардонмейдонҳои артиш ва Сипоҳ гузориш шуда буд.
Нерӯи баҳрии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо баён он ки бар шарқи Тангиҳои Ҳурмуз, баҳрҳои Араб ва Уммон назорати комил ва бартарии иттилоотӣ дорем ва аз хатарҳои рафтуомад дар минтақаҳои манъшуда огоҳем, таъкид кард: сарфи назар аз таблиғот ва ҷанҷоли раиси ҷумҳури ҷинояткори Амрико, Тангиҳои Ҳурмуз кушода нест ва лозим аст кишварҳо фиреби ин дурӯғҳоро нахӯранд ва барои рафтуомади бехатар бо нерӯҳои мусаллаҳ ҳамоҳанг шаванд.
Your Comment