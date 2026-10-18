Кусарӣ: Набояд ба суханони Трамп таваҷҷуҳи аз ҳад зиёд кард

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Исмоил Кусарӣ, узви кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои исломӣ, бегоҳи шанбе дар ҳошияи маросими якумин солгарди даргузашти Сардор Алиризо Афшор бо унвони «Дар мотами ёри дерин» ки дар Масҷиди Нур дар Теҳрон баргузор шуд, дар вокуниш ба изҳороти охири Доналд Трамп изҳор дошт: «Трамп як қиморбоз аст, ки ҳар лаҳза сухане мегӯяд ва изҳороти ӯ асос надорад; бинобар ин, набояд ба ин суханон таваҷҷуҳи аз ҳад зиёд кард».
Вай бо ишора ба он чи нокомиҳои Амрикоро дар муқобила бо кишвари мо хонд, афзуд: «Трамп он қадар торсакӣ хӯрдааст, ки ҳоло намедонад чӣ иқдоме анҷом диҳад ва гирифтори сардаргумӣ шудааст».
Your Comment