Ҳусӣ: Дастгирии мо аз Фаластин дар оянда бештар хоҳад шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба шабакаи Ал-Масӣра, Абдулмалик Ҳусӣ дар номаи худ ба шаҳид Яҳё Синвор, роҳбари фақиди дафтари сиёсии Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос), ки як моҳ пеш аз шаҳодат ба ӯ навишта шуда буд ва акнун нашр мешавад, амалиёти «Тӯфони Ақсо»-ро иқдоме муваффақ тавсиф карда ва гуфта буд: «Амалиёти Тӯфони Ақсо аз ҷиҳати барномарезӣ, ташкил ва иҷро дар баландтарин сатҳи муваффақият қарор дошт ва дастгирӣ, ғамхорӣ ва ёрии Худованд дар он ошкор буд».
Вай бо ишора ба нақши Ҳамос ва гардиҳои Ал-Қассом афзуд: «Ҷунбиши Ҳамос ва дасти муҷоҳиди он, гардиҳои Ал-Қассом, парчами уммати исломиро барои ҷиҳод дар роҳи Худо ва муқобила бо душмани сарсахити мусалмонон бардоштаанд».
Роҳбари Ансоруллоҳ бо таъкид бар масъулияти муштараки мусалмонон нисбат ба Фаластин изҳор дошт: «Масъалаи муқаддасоти исломӣ, озодсозии Фаластин, наҷоти миллати Фаластин ва рафъи хатари сионистҳо масъалаест, ки ба ҳамаи мусалмонон марбут аст. Мо дар Яман тамоми кӯшиши худро ба кор хоҳем гирифт, бо ҳар он чи дар тавон дорем амал хоҳем кард ва барои иштироки бештар дар ин набарди муқаддас хоҳем кӯшид».
Вай дар бораи қобилиятҳои низомии Яман низ тасреҳ кард: «Нерӯи мушакӣ барои рушди мушакҳо мувофиқи ниёзҳои набард кӯшиш кардааст ва ин раванд ҳанӯз идома дорад. Яман дар пайи таъмини тавон ва зарфияти зарурӣ барои иҷрои марҳилаи панҷуми амалиёт ва ҳадаф қарор додани мавқеъҳои душман дар умқи сарзаминҳои ишғолшуда, аз ҷумла Ёфо аст. Амалиёти баҳрӣ дар Баҳри Сурх, Халиҷи Адан, Бобулмандоб ва Баҳри Араб ба муваффақиятҳои бузург ноил шудааст ва бо ёрии Худованд, кӯшишҳо барои рушди амалиёти баҳрӣ дар Уқёнуси Ҳинд ва Баҳри Миёназамин идома доранд».
Ҳусӣ бо ишора ба ҳамлаҳои Амрико алайҳи Яман низ гуфта буд: «Вашингтон беш аз 700 ҳамлаи ҳавоии таҷовузкорона алайҳи кишвари мо анҷом дод то моро барои қатъ кардани амалиёти баҳрӣ таҳти фишор қарор диҳад, аммо дар ин ҳадаф шикаст хӯрд. Таъкиди мо пойдорӣ бар мавқеи динӣ, инсонӣ ва бародарона дар паҳлӯи шумост, ки ба хости Худо беш аз пеш тақвият хоҳад ёфт ва барои афзоиши ҳамоҳангӣ бо ҷабҳаҳои дастгирӣ кӯшиш хоҳем кард. Мавқеи мо дар паҳлӯи шумо тобеи ҳеҷ гуна фишори сиёсӣ, низомӣ ё иқтисодӣ аз сӯи душманон нест ва таҳти таъсири ин фишорҳо қарор нахоҳад гирифт».
Your Comment