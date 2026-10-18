  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Мо дар пайи ӯҳдадории қатъии Эрон барои аз нав барқарор накардани барномаи ҳастаӣ ҳастем

18 Октябр 2026 - 11:24
News ID: 1879576
Source: ABNA
Мо дар пайи ӯҳдадории қатъии Эрон барои аз нав барқарор накардани барномаи ҳастаӣ ҳастем

Ноибпрезиденти Амрико дар идомаи изҳороти аз ҳад зиёди масъулони Вашингтон иддао кард, ки кишвари ӯ дар пайи гирифтани ӯҳдадории қатъӣ аз Теҳрон барои аз нав барқарор накардани барномаи ҳастаӣ аст.

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба шабакаи Алҷазира, Ҷей-Ди Вэнс, ноибпрезиденти Амрико, дар гуфтугӯ бо шабакаи «CBS News» бо пешниҳоди талаби аз ҳад зиёди Вашингтон иддао кард, ки кишвари ӯ дар пайи гирифтани ӯҳдадории қатъӣ ва қотеъ аз ҷониби Эрон аст, ки барномаи ҳастаии худро аз нав барқарор накунад.

Дар ҳоле ки нархи сӯзишворӣ ба коҳиши овозҳои ҷумҳурихоҳон дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико таъсири зиёд расонидааст, Вэнс барои ҷалби назари интихобкунандагони амрикоӣ иддао кард: «Бо анҷоми низоъ бо Эрон, шоҳиди коҳиши нархи сӯзишворӣ хоҳем буд».

Your Comment

You are replying to: .
captcha