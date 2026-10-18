Мо дар пайи ӯҳдадории қатъии Эрон барои аз нав барқарор накардани барномаи ҳастаӣ ҳастем

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба шабакаи Алҷазира, Ҷей-Ди Вэнс, ноибпрезиденти Амрико, дар гуфтугӯ бо шабакаи «CBS News» бо пешниҳоди талаби аз ҳад зиёди Вашингтон иддао кард, ки кишвари ӯ дар пайи гирифтани ӯҳдадории қатъӣ ва қотеъ аз ҷониби Эрон аст, ки барномаи ҳастаии худро аз нав барқарор накунад.
Дар ҳоле ки нархи сӯзишворӣ ба коҳиши овозҳои ҷумҳурихоҳон дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико таъсири зиёд расонидааст, Вэнс барои ҷалби назари интихобкунандагони амрикоӣ иддао кард: «Бо анҷоми низоъ бо Эрон, шоҳиди коҳиши нархи сӯзишворӣ хоҳем буд».
Your Comment