Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи бритонии Гардиан хабар дод, ки ҳукуматҳои аврупоӣ амалан ҳеҷ иқдоме барои қатъ кардани наслкушӣ дар Ғазза накардаанд. Онҳо на фурӯши силоҳ ба режими сионистиро қатъ кардаанд ва на маҳдудиятҳои тиҷоратӣ нисбат ба ин режим ҷорӣ кардаанд.
Бар асоси ин гузориш, нокомии Аврупо дар ба ҷавобгарӣ кашидани кабинети режими сионистӣ эътибор ва нуфузи ин кишварҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ зери шубҳа қарор додааст. Иттиҳодияи Аврупо бо сабаби ҷанги Украина Русияро таҳрим кардааст, аммо ҳанӯз муносибатҳои муқаррарӣ бо режими сионистӣ дорад.
Дар ин гузориш омадааст: «Ин раванд ифодакунандаи вуҷуди стандартҳои дугона дар кишварҳои аврупоӣ ва пойбандӣ ба ҳуқуқи башар ба таври дурӯғ аст. Хушунати полис дар ин кишварҳо алайҳи ҳомиёни Фаластин ба масъалаи муқаррарӣ табдил ёфтааст. Ин дар ҳолест, ки онҳо танҳо аз ҳуқуқи озодии баён истифода мекунанд. Масъалаи Фаластин баъд аз 3 сол ба озмоиши воқеӣ барои арзёбии демократияи аврупоиҳо табдил ёфтааст.»
Your Comment