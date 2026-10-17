Ҳамос: Намояндаи олии Шӯрои сулҳи Ғазза ривояти ишғолгаронро такрор мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Ҷазира, Ҳамос мавқеи Николай Младенов, намояндаи олии Шӯрои сулҳи Ғаззаро дар бораи боздошти воридшавии молҳои бахши хусусӣ ба навори Ғазза рад кард ва онро бар асоси ривояти мақомоти Тел-Авив донист.
Ҳамос дар баёнияе эълон кард, ки қабули ривояти тарафи сионистро аз ҷониби Младенов ва истиноди кабинети Бенёмин Нетанёҳу ба ин ривоят барои эълони боздошти воридшавии молҳои бахши хусусӣ ба Ғаззаро намепазирад.
Ин ҷунбиш инчунин иттиҳомҳои аз ҷониби режими сионистӣ ба миён гузошташударо дар бораи дахолати Ҳамос дар раванди воридшавии молҳо ва гирифтани андоз аз тоҷирон рад кард ва онро даъвои дурӯғ ва кӯшиши ошкоро барои шиддат бахшидан ба буҳрони инсонӣ дар навори Ғазза донист.
Ҳамос эълон кард: «Младенов бояд аз тарафдорӣ аз ишғолгарон даст кашад ва барои фишор овардан ба онҳо ва маҷбур кардани онҳо ба лағви муҳосираи навори Ғазза ва қатъ кардани ҷиноятҳояшон иқдом кунад.»
Your Comment