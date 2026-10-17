Роввии сионист: Дуздӣ аз фаластиниҳо фазлит аст!

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Маядин, шабакаи телевизионии 12-и режими сионистӣ хабар дод, ки роввии сионист Дав Лиор иддао кардааст, ки дуздидани дарахтони зайтуни фаластиниҳо на танҳо ҷоиз, балки «фазлит» аст!
Вай иддао кард, ки сионистҳо бо ин амал ба ҳама нишон медиҳанд, ки Фаластин дар моликияти онҳост.
Пештар Итамар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режими сионистӣ таъкид карда буд, ки ин роввии сионист роввии ҳизби ӯст ва сиёсати ин ҳизб бар асоси гуфтаҳои Лиор муайян мешавад.
Қобили зикр аст, ки ҷонишинони сионист ҳар рӯз бо ҳамла ба минтақаҳои фаластинишин дар каронаи Ғарбӣ, илова бар он ки аз онҳо дуздӣ мекунанд, молу хонаҳои фаластиниҳоро низ ба оташ мекашанд.
Your Comment