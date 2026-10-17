Бақоӣ: Бритониё бо проексия нақши худро дар ноамнии Осиёи Ғарбӣ пинҳон накунад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар посух ба изҳороти Дэвид Милибэнд, вазири корҳои хориҷии Бритониё, ки иқдомоти мудофиавии Эронро «таҷовуз» номидааст, бо нашри пости худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ошӯбе, ки минтақаи моро фаро гирифтааст, натиҷаи дахолатҳои ғайриқонунӣ мебошад, аз ҷумла дахолатҳое, ки Бритониё онҳоро дастгирӣ кардааст ё дар онҳо нақш доштааст.»
Вай афзуд: «Он ки вазири корҳои хориҷии Бритониё Эронро „таҷовузгар“ меномад — дар ҳоле ки дар давоми ҳамагӣ 9 моҳ, ду маротиба, он ҳам дар ҷараёни музокироти дипломатӣ мавриди таҷовузи низомӣ қарор гирифт — ба маънои баръакс нишон додани воқеият бо пастӣ ва иваз кардани ошкорои таҷовузгар ва қурбонӣ аст. Ин мавқеъ нуқтаи гардиши нав дар корномаи тӯлонии таҳаррукоти душманонаи Бритониё алайҳи мардуми Эрон ба шумор меравад.»
Сухангӯи ниҳоди дипломатӣ таъкид кард: «Ин мавқеи Бритониё нисбат ба Эрон монанди он аст, ки Олмони натсиро „муҳофизи сулҳ“ номанд ва Бритониё ва иттифоқчиёни онро дар Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ „таҷовузгар“ муаррифӣ кунанд!»
Your Comment