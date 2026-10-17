Пезешкиан: Агар Амрико ин роҳро идома диҳад, вазъи ҷаҳон бадтар хоҳад шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиан имрӯз нисфирӯзӣ, ҷумъаи 24 меҳр, дар ҷараёни баргузории нишасти сарони давлатҳои ҳабдаҳумин конференсияи аъзои Конвенсияи гуногунии биологӣ бо ҷаноби Никол Пашинян, Сарвазири Арманистон дидор ва гуфтугӯ кард.
Президент дар ин дидор бо таъкид ба зарурати таҳияи нақшаи стратегӣ ва дарозмуддат байни ду кишвар дар соҳаҳои маъданӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, сайёҳӣ ва фарҳангӣ таъкид кард: «Таҳияи нақшаи стратегӣ байни ду кишвар метавонад ба амиқтар шудани муносибатҳои ду кишвар дар бахшҳои гуногун оварда расонад.»
Пезешкиан қайд кард: «Амиқтар шудани муносибатҳо байни ду кишвар боиси субот ва амният дар минтақа хоҳад шуд.»
Президент бо ишора ба он ки мо барои густариши иртибот дар ҳама соҳаҳо азму ирода дорем, таъкид кард: «Мо бояд бо ҳамкории якдигар масъалаҳоро дар майдони амал ба зуҳур расонем; то имрӯз низ иқдомоти хеле хуб сурат гирифтааст, ки умедворем ин иқдомот дарозмуддат буда, натиҷаҳои мушаххас хоҳанд дошт.»
Пезешкиан бо таъкид ба он ки Эрон таҳримшаванда нест, қайд кард: «Амрико бояд бидонад, ки Эрон бо такя ба мардум ва бо ҳамоҳангӣ бо ҳамсоягон бо қудрат иртиботи худро бо ҷаҳон идома хоҳад дод.»
Пезешкиан бо ишора ба таҳримҳои Амрико алайҳи кишвари мо таъкид кард: «Амрико на танҳо барои мо, балки барои тамоми ҷаҳон мушкилӣ эҷод кардааст; агар хоҳад ин роҳро ҳамон тавр идома диҳад, барои тамоми ҷаҳон вазъ бадтар хоҳад шуд, пас беҳтар аст ба ҷои зӯрӣ бо мантиқи гуфтугӯ амал кунад.»
Your Comment