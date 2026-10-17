Муайян кардани киштии нафтии қонуншикан дар шарқи гулӯгоҳи Ҳурмуз аз ҷониби Нерӯи баҳрии артиш

Ба гузориши хабаргузории Абна, чанд соат пеш, гурӯҳҳои назорати Нерӯи баҳрии артиш дар доираи назорати доимии шарқи гулӯгоҳи Ҳурмуз як киштии нафтии қонуншиканро, ки дар минтақаи манъшуда оташ гирифта буд, кашф ва муайян карданд.
Ин киштии нафтии қонуншикан низ системаҳои пайгирии худро хомӯш карда ва дар садади гузаштан аз минтақаи манъшуда дар минтақаи шарқи гулӯгоҳи Ҳурмуз буд.
Нерӯи баҳрии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард: оқибати ҳаракатҳои носозгор дар масирҳо ва минтақаҳои манъшуда эҷоди ноамнӣ ва хатарҳои зиёд барои дигар киштиҳост.
Your Comment