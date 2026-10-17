Хатамӣ: Пешбинии як мансабдори амрикоӣ дар бораи фурӯпошии иқтисоди Эрон амалӣ нашуд

Имоми муваққати намози ҷумъаи Теҳрон дар меҳвари сеюми хутбаи дуюм бо ишора ба изҳороти мансабдорони амрикоӣ алайҳи мардуми Эрон дар рӯзҳои гузашта гуфт: «Дар ин рӯзҳо, мисли ҳамеша, таҳқирҳо аз ҷониби давлатмардҳои ба ном амрикоӣ ба мардуми Эрон сурат гирифт.»
Вай афзуд: «Аввалан, онҳо пешинаи ифтихорноки Эронро зери шубҳа гузоштанд; дар ҳоле ки пешинаи Эрон, хусусан аз замоне ки бо ислом омехта шуд, ифтихорнок аст. Барои шинохтани хидматҳои мутақобили ислом ва Эрон метавон ба китоби шаҳид Муттаҳарӣ дар ин бора муроҷиат кард.»
Хатамӣ минбаъд ба изҳороти вазири корҳои хориҷии Амрико дар бораи фурӯпошии иқтисоди Эрон ишора кард ва гуфт: «Вазири корҳои хориҷии Амрико гуфта буд, ки баъди ду ҳафта иқтисоди Эрон пароканда мешавад. Ҳафтаи гузашта ин ду ҳафта ба охир расид, аммо иқтисоди Эрон пурқувваттар шуд.»
Вай афзуд: «Ин танҳо сухани мо нест; роҳбари Созмони иқтисоди ҷаҳонӣ низ мегӯяд, ки Эрон дар як моҳи гузашта тавонист вазъиятро назорат кунад ва соли оянда аз ҷиҳати иқтисодӣ барои мардуми Эрон соли дурахшон хоҳад буд. Ин ҳодиса ба гуфтаи ӯ бар хилофи пешбинии вазири корҳои хориҷии Амрико рух дод.»
Имоми муваққати намози ҷумъаи Теҳрон минбаъд ба вазъи сиёсии Доналд Трамп ишора кард ва гуфт: «Дар ин рӯзҳо Трамп барои таблиғоти интихоботии ҳизби худ фаъолият мекунад ва интихобот низ дар пеш аст. Ӯ ҳар ҷо рафт, бо эътирози мардум рӯбарӯ шуд; дар яке аз суханрониҳояш суханронии ӯро панҷ бор қатъ карданд.»
Хатамӣ ин ҳодисаро нишонаи эътироз ба президенти Амрико донист ва гуфт: «Ҳатто дар дохили Амрико низ ба ӯ мухолифат мекунанд ва сатҳи маҳбубияти ӯ ба камтар аз 40 фоиз расидааст.»
Your Comment