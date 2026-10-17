Пезешкиан: Онҳо фикр мекунанд, ки метавонанд моро таслим кунанд, аммо мо ба зӯрӣ таслим намешавем

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиан имрӯз нисфирӯзӣ, ҷумъаи 24 меҳр, дар ҳошияи нишасти сарони давлатҳои ҳабдаҳумин конференсияи аъзои Конвенсияи гуногунии биологӣ дар мулоқот бо ҷаноби Ираклий Кобахидзе, Сарвазири Гурҷистон, бо ишора ба афзоиши муносибатҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ байни Эрон ва Гурҷистон гуфт: «Мо бояд муносибатҳоямонро амалан васеъ кунем; барои ин ба таҳияи нақшаи амалӣ бо ҷадвали мушаххас ниёз дорем.»
Президент бо ишора ба таҳримҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико алайҳи кишвари мо гуфт: «Ин таҳримҳо берун аз чаҳорчӯбаҳои инсонӣ мебошанд ва ҳамлаҳои онҳо дар моҳҳои гузашта ғайриқобили тавҷеҳ ва ғайриинсонӣ мебошанд.»
Пезешкиан бо ишора ба мавқеъҳои возеҳи роҳбари шаҳиди инқилоб дар бораи сохтани силоҳи ядроӣ таъкид кард: «Эрон ба дунболи силоҳи ядроӣ нест ва таблиғоти харобиовар алайҳи кишвари моро дурӯғ медонем.»
Президент қайд кард: «Мо ҳамеша ба гуфтугӯ омода будем; онҳо фикр мекунанд, ки метавонанд моро таслим кунанд, аммо мо ба зӯрӣ таслим намешавем.»
Ираклий Кобахидзе, Сарвазири Гурҷистон низ бо таъкид ба мавқеъҳои возеҳи кишвараш нисбат ба кишварҳои ҳамсоя гуфт: «Мавқеъҳои мо нисбат ба кишварҳои ҳамсоя шаффоф аст ва мо ҳар гуна дахолати хориҷиро дар корҳои кишварҳо рад мекунем.»
Сарвазири Гурҷистон бо ишора ба муштаракоти фарҳангӣ ва ҷуғрофии байни ду кишвар таъкид кард: «Принсипҳои мо дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни ду кишвар аст ва умедворем, ки бо ҳамкории вазирони корҳои хориҷӣ ва ниҳодҳои дипломатии ду тараф ба нуқтаи назари муштарак дар соҳаҳои иқтисодӣ ва сайёҳӣ хоҳем расид.»
Your Comment