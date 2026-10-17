  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Эҳтироми Арағчӣ ба ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат

17 Октябр 2026 - 11:36
News ID: 1879088
Source: ABNA
Эҳтироми Арағчӣ ба ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат

Вазири корҳои хориҷӣ, ҳангоми ворид шудан ба Бағдод, дар маҳалли ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат, Сардори шаҳид Қосим Сулаймонӣ ва шаҳид Абӯмаҳдӣ ал-Муҳандис эҳтиром гузошт.

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳангоми ворид шудан ба Бағдод дар фурудгоҳи байналмилалии ин шаҳр бо ҳузур дар маҳалли ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат, Сардори шаҳид Қосим Сулаймонӣ ва шаҳид Абӯмаҳдӣ ал-Муҳандис, эҳтиром гузошт.

Your Comment

You are replying to: .
captcha