Эҳтироми Арағчӣ ба ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳангоми ворид шудан ба Бағдод дар фурудгоҳи байналмилалии ин шаҳр бо ҳузур дар маҳалли ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат, Сардори шаҳид Қосим Сулаймонӣ ва шаҳид Абӯмаҳдӣ ал-Муҳандис, эҳтиром гузошт.
17 Октябр 2026 - 11:36
News ID: 1879088
Source: ABNA
Вазири корҳои хориҷӣ, ҳангоми ворид шудан ба Бағдод, дар маҳалли ёдбуди фармондеҳони шаҳиди муқовимат, Сардори шаҳид Қосим Сулаймонӣ ва шаҳид Абӯмаҳдӣ ал-Муҳандис эҳтиром гузошт.
Your Comment