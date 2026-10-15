Сухангӯи Сипаҳ: баъди ҷанги ۴۰-рӯза ба силоҳҳои пешрафтатар даст ёфтем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сардор Ҳусейн Моҳиббӣ дар мусоҳибаи ихтисосӣ бо рӯзномаи Tehran Times эҳтимоли рух додани ҷанги нав алайҳи Эронро рад накард ва гуфт: гарчанде оғози чунин ҷанг аз ҷониби Иёлоти Муттаҳида ғайримантиқӣ аст, ин эҳтимол ҳанӯз вуҷуд дорад; зеро ба гуфтаи ӯ, ҳукумати Трамп пеш аз интихоботи миёнамуҳлат ба дастовард ниёз дорад.
Моҳиббӣ афзуд: Эрон омода аст дар баробари ҳар гуна таҷовузи дубора бо қуввате беш аз гузашта посух диҳад ва оқибатҳои чунин амал барои Иёлоти Муттаҳида «дардноктар» хоҳад буд.
Сухангӯи Сипаҳ инчунин бо интиқод аз пахши расонаии ҷангҳои хориҷии Амрико гуфт, ки ба бовари ӯ, афкори умумӣ ин кишвар аз воқеияти ин ҷангҳо огоҳ нестанд ва расонаҳои асосӣ воқеияти он чиро, ки «таҷовузи бераҳмона» номид, пинҳон мекунанд.
Ӯ изҳороти мақомоти амрикоӣ дар бораи вуҷуди ихтилоф ва набудани ҳамкорӣ миёни сарони Эронро низ «комилан дурӯғ» донист ва гуфт, ин иддаоҳо бо ҳадафи сафед кардани нокомиҳои Вашингтон дар ҷанг пешниҳод мешаванд.
Your Comment