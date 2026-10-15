Изҳороти Шӯрои амният дар бораи Баҳри Сурх ҷонибдорона ва ноумедкунанда буд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Масира, Яҳё ар-Роӣ, Раиси Маҷлиси намояндагони Яман дар паёме ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, ҳангоми изҳори норозигӣ ва маҳкумияти шадиди изҳороти Шӯрои амният, ки 9 октябр (17 меҳр) иҷро шуд, ин изҳоротро ноумедкунанда ва ҷонибдорона ба манфиати ҳукумати Саудӣ донист.
Ӯ инчунин эълом кард, ки матолиби пешниҳодшуда дар гузориши тавҷеҳии намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи вуҷуди таҳдид дар Баҳри Сурх ва Тангаи Бобулмандоб дуруст нест.
Раиси Маҷлиси намояндагони Яман таъкид кард, ки гардиши баҳрӣ барои ҳамаи киштиҳо, ба истиснои киштиҳои марбут ба Арабистони Саудӣ ва дар чаҳорчӯби муодилаи «муҳосира дар баробари муҳосира», ба таври муқаррарӣ ва бехатар идома дорад.
Ар-Роӣ дар анҷом, Созмони Милали Муттаҳид ва Шӯрои амниятро масъули канор гузоштани нақши инсонӣ ва ахлоқии худ дар тӯли 12 соли ҷанг ва муҳосираи Яман аз ҷониби Арабистони Саудӣ донист.
Your Comment