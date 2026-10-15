  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ал-Ҳиндӣ: Исроил дар барқарор кардани ҳайбати аздастрафтаи худ ноком шуд

15 Октябр 2026 - 10:10
News ID: 1878371
Source: ABNA
Ал-Ҳиндӣ: Исроил дар барқарор кардани ҳайбати аздастрафтаи худ ноком шуд

Муовини дабири кулли Ҷиҳоди исломӣ бо изҳори он ки минтақа дар баробари кӯшиши Амрико барои таҳти тасарруф қарор додани он муқовимат мекунад, гуфт: Исроил дар барқарор кардани ҳайбати аздастрафтаи худ ноком шуд.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Аҳд, «Муҳаммад Ал-Ҳиндӣ» муовини дабири кулли ҷунбиши Ҷиҳоди исломии Фаластин дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Масираи Яман гуфт: минтақа дар баробари кӯшиш барои таҳти тасарруф қарор додани он аз ҷониби Амрико муқовимат мекунад ва «Исроил» дар барқарор кардани ҳайбати аздастрафтаи худ ноком шуд.

Ӯ афзуд: кишварҳои ширкаткунанда дар нишасти Шарм-уш-Шайхро масъули идомаи ҷиноятҳо дар навори Ғазза медонем.

Ал-Ҳиндӣ гуфт: ҷунбишҳои Ҳамос ва Ҷиҳоди исломӣ дар сурати дастрасӣ ба тавофуқ бар сари мубодили нав, ба Созмони озодибахши Фаластин хоҳанд пайваст.

Ӯ дар анҷом таъкид кард: нақши Созмони озодибахши Фаластин дар шароити кунунӣ барои пешбурди тавофуқҳо бо душмани «Исроилӣ» истифода мешавад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha