Идомаи хаёлоти такрории Трамп дар бораи Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раиси Ҷумҳурии Амрико, ки дар як ҷамъомади интихоботӣ дар иёлати Аризона сухан мегуфт, барои ҷалби назари ҳозирон суханони такрорӣ ва дилгиркунандаи худро такрор кард ва барои рӯҳбаланд кардани мардуми кишвараш даъво кард: Эрон дигар артиш ва нерӯи баҳрӣ надорад ва тамоми нерӯҳояш нобуд шудаанд.
Трамп барои фирор аз зарба заданаш ба мизи музокирот ва талаботи зиёди худ, суханони худро такрор кард ва даъво кард: «Намедонем, ки ҳоло бо кӣ [дар Эрон] тараф ҳастем.»
Ӯ инчунин дар изҳороти пасти худ даъво кард: роҳбарони Эрон кушта шудаанд ва дигар мушаххас нест, ки тарафи музокирот кист.
Раиси Ҷумҳурии Амрико барои даҳумин бор дар тӯли ин моҳҳо даъво кард: ҳоло ҳеҷ кас намехоҳад раиси Ҷумҳурии Эрон шавад.
Трамп бидуни ишора ба изҳороти мақомоти эронӣ дар бораи сулҳомез будани барномаи ҳастаии Эрон, даъвои зарурати пешгирӣ аз дастрасии Эрон ба силоҳи ҳастаӣ кард ва иддао кард, ки бояд барои таъмини нагирифтани Теҳрон ба чунин силоҳ амал кард.
Ӯ барои қонунӣ кардани ҳамла ба Эрон даъво кард: пеш аз ҳамлаи Амрико ба мавқеъҳои Эрон, ин кишвар танҳо ду ҳафта бо дастрасӣ ба силоҳи ҳастаӣ фосила дошт.
Раиси Ҷумҳурии Амрико дар бораи Тангаи Ҳурмуз низ даъво кард, ки Амрико назорати пурраи ин оброҳро ба даст гирифтааст ва ҳоло ҳаҷми нафти бештарро нисбат ба гузашта аз он берун меорад.
Трамп барои фирор аз сиёсатҳои нодурусти худ, ки хароҷоти онро мардуми кишвараш барои пардохти сӯзишворӣ мепардозанд, даъво кард: нархи бензин ҳангоми анҷоми ҷанг бо Эрон коҳиш хоҳад ёфт ва ҳатто ба сатҳи пасттар аз пеш аз оғози амалиёти низомӣ хоҳад расид.
Ӯ дар бахши дигари даъвоҳои худ ба таблиғи худ пардохт ва бо интиқод аз раисони Ҷумҳурии пешини Амрико даъво кард, ки онҳо бояд пештар тадбирҳоеро, ки ӯ ҳоло алайҳи Эрон анҷом медиҳад, дар рӯзнома мегузоштанд, аммо ҳанӯз интизор шуданд.
Раиси Ҷумҳурии Амрико инчунин барои тавҷеҳи сиёсатҳои шикастхӯрдаи иқтисодии худ нисбат ба Эрон, ки ба буҳрони сӯзишворӣ дар кишвараш оварда расонд, даъво кард: хароҷоте, ки мардуми Амрико дар ин замина мебардоранд, хеле ночиз аст ва ӯ интизор дошт, ки нархи энергия хеле бештар аз ин афзоиш ёбад.
Трамп дар бахши дигари изҳороти худ, бо хашм аз ҳамроҳӣ накардани Созмони Паймони Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) дар ҷанг алайҳи Эрон, дар айни ҳол даъво кард, ки Вашингтон ба кӯмаки ҳеҷ тараф барои муқобила бо Эрон ниёз надорад.
Ӯ инчунин интихоботи миёнамуҳлати Амрикоро хеле муҳим тавсиф кард ва гуфт: ин интихобот метавонад муҳимтарин интихботе бошад, ки то ҳол шоҳиди он будаем.
Your Comment