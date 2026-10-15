Ҳегсет: мо бар Ҳурмуз назорат дорем!; фарёди як эътирозкунанда: тарсон, ту ҷанговар нестӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, «Пит Ҳегсет» вазири ҷанги Амрико бо такрори иддаои пешгирӣ аз дастрасии Эрон ба силоҳи ҳастаӣ, даъво кард, ки амали кишвари ӯ дар Тангаи Ҳурмуз муассир аст!
Вазири ҷанги Амрико бидуни ишора ба моҳияти сулҳомези барномаи ҳастаии Теҳрон, даъво кард: ин масъулияти раиси Ҷумҳур Трамп ва ман аст, ки ҳар амали заруриро барои таъмини он ки Эрон ба силоҳи ҳастаӣ даст намеёбад, анҷом диҳем!
«Пит Ҳегсет» сипас бо ҳадафи таблиғоти интихоботӣ дар остонаи баргузории интихоботи миёнамуҳлати Конгресси ин кишвар, даъво кард: мо ҳоло назорати муассир бар Тангаи Ҳурмуз дорем!
Иддаои «Пит Ҳегсет» вазири ҷанги Амрико дар бораи назорати кишвари ӯ бар Тангаи Ҳурмуз дар ҳоле баён мешавад, ки нархи нафт ба сабаби ташаннуҷофариниҳои ин кишвар ва эҷоди ноамнӣ дар Тангаи роҳбурдии Ҳурмуз, рекордҳои навро сабт кардааст.
Аз сӯи дигар, дар ҷараёни суханронии ӯ чанд эътирозкунанда бо сар додани фарёдҳо мухолифати мардуми ин кишварро бо ҷангталабии ҳукумати Трамп эълом карданд.
Яке аз эътирозкунандагон фарёд мезад: шумо оилаи моро мекушед! Ту ҷанговар нестӣ, ту тарсон ҳастӣ!
Your Comment