Bloomberg: Аврупо ба Амрико вобастатар шудааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Bloomberg дар гузориш навишт: сарони кишварҳои аврупоӣ кӯшиш карданд, то аз вобастагӣ ба гази Русия раҳо ёбанд, аммо ҳоло онҳо бо ин воқеият рӯбарӯ ҳастанд, ки ин кӯшишҳо танҳо вобастагии онҳоро ба Вашингтон афзудааст.
Bloomberg дар ин гузориш афзуд, ки гарчанде дар солҳои охир сарони кишварҳои аврупоӣ аксар вақт аз хоҳиш ва кӯшиш барои худмухторӣ ва истиқлоли стратегии «қитъаи сабз» сухан мегӯянд, аммо Аврупо дар тӯли даҳсолаи гузашта дар бахшҳое чун мудофиа, технология ва энергетика, танҳо ба Иёлоти Муттаҳида вобастатар шудааст.
Your Comment