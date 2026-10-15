  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Фиристоодаи Путин: шартномаи газойл бо Амрико дар рӯзҳои оянда имзо мешавад

15 Октябр 2026 - 09:50
News ID: 1878357
Source: ABNA
Фиристоодаи Путин: шартномаи газойл бо Амрико дар рӯзҳои оянда имзо мешавад

Намояндаи махсуси раиси Ҷумҳурии Русия дар умури ҳамкориҳои сармоягузорӣ ва иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ эълом кард: аввалин шартномаи газойл бо Амрико дар рӯзҳои оянда имзо мешавад.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз РИА Новости, «Кирилл Дмитриев» намояндаи махсуси раиси Ҷумҳурии Русия дар умури ҳамкориҳои сармоягузорӣ ва иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва раиси Сармоягузории мустақими Русия дар суханони худ аз имзои шартномаҳои сӯзишвории дизелӣ бо Амрико дар рӯзҳои оянда хабар дод.

Намояндаи махсуси раиси Ҷумҳурии Русия дар умури ҳамкориҳои сармоягузорӣ ва иқтисодӣ бо кишварҳои хориҷӣ дар ин бора идома дод: интизор дорад, ки аввалин шартномаҳои марбут ба сӯзишвории дизелӣ бо Амрико дар рӯзҳои оянда имзо шаванд.

Раиси Сармоягузории мустақими Русия дар идома афзуд: мо бо тарафи амрикоӣ фаъолона дар тамос ҳастем ва корҳо бо шитоби зиёд пеш мераванд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha