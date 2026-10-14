Амир Ҷаҳоншоҳӣ: Хатои ҳисоби душман санади поёни хаёлоти онҳост

Ба гузориши хабарнигори Абна, Амир Сартип Киомарс Ҷаҳоншоҳӣ асри имрӯз сешанбе дар оини такрим ва муаррифии аршади низомии АҶА дар минтақаи ҷанубу ғарб ва фармондеҳи қароргоҳи минтақавии Нерӯҳои заминии артиш изҳор кард: Бо истеҳсоли таҷҳизоти пешрафта ва ҳӯшманди дохилӣ аз ҷумла паҳподҳо, системаҳои парвозӣ ва афзори зиреҳӣ, имрӯз тавони дифоии кишвар ба болотарин сатҳ расидааст.
Вай бо ишора ба истиқрори беш аз 50 ягони размӣ ва пуштибонии Нерӯҳои заминии артиш дар тамоми марзҳои кишвар афзуд: Ҷобаҷоии муваффақи беш аз 39 ҳазор нафар нерӯ дар шароити расадҳои мустақими душман, гуюҳи равшани омодагии пӯлодии мудофиони марзу буми кишвар аст.
Фармондеҳи Нерӯҳои заминии артиш дар ин маросим зимни қадрдонӣ аз талошҳои Амир Сартипи дуюм Ҳусайн Муҳаммадшафӣ, Амир Сартипи дуюм Одил Ҳайдарӣро ба унвони фармондеҳи нави қароргоҳи минтақавии Нерӯҳои заминии артиш ва аршади низомии АҶА дар минтақаи ҷанубу ғарб муаррифӣ кард.
Your Comment