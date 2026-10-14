Контр-адмирал Азмаӣ: Киштиҳои ҷангии Амрико ҷуръат намекунанд ба Тангаи Ҳурмуз наздик шаванд

Ба гузориши хабаргузории Абна, контр-адмирал Алӣ Азмаӣ шаби сешанбе дар гуфтугӯ изҳор кард: Имрӯз бо анъоми Худо ва размандагони Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ муқобили душманони хабиси истодаем. Артиши Амрико ба қочоқчии сӯзишворӣ табдил ёфтааст ва флоти онҳо бехосият шудааст, зеро онҳо осебпазиранд ва ҷуръат намекунанд ба Эрон наздик шаванд.
Фармондеҳи Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ бо таъкид бар ин ки мо нуқтаҳои заъфи тактикии худро ба нуқтаҳои қувват табдил додаем, афзуд: Агар амрикоиҳо мехоҳанд бубинанд, ки Тангаи Ҳурмуз кушода аст ё баста, вориди майдон шаванд то бубинанд кӣ онро назорат мекунад.
Контр-адмирал Азмаӣ гуфт: Имрӯз Амрико бо 7 флоти худ ба қочоқчии сӯзишворӣ табдил ёфтааст, киштии 13 миллиард долларии Амрико бехосият шудааст ва 700 километр аз Тангаи Ҳурмуз дур шудааст, зеро ҷуръат намекунад ба танга наздик шавад.
Фармондеҳи Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ афзуд: Мунтазирем киштиҳои ҷангии Амрико ба вуруди Тангаи Ҳурмуз наздик шаванд то ғарқашон кунем; лаҳза ба лаҳза рӯзшуморӣ мекунем то ин воқеа рӯй диҳад.
Вай гуфт: Мо танҳо як ду намуна аз танбеҳи киштиҳои таҷовузкорро нишон додем, амрикоиҳо ва ҳамкорони онҳо дар минтақа як сукути расонаӣ эҷод кардаанд, ки мардуми дунё нафаҳманд киштиҳои мухолиф танбеҳ мешаванд; барои ҳамин мо 2 намуна аз танбеҳи киштиҳои мухолифро нашр кардем.
Контр-адмирал Азмаӣ идома дод: Тангаи Ҳурмуз ва Халиҷи Форс дар ихтиёри Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ аст ва Баҳри Уммонро ҳам бародарони мо дар Артиши Ҷумҳурии Исломӣ назорат мекунанд, яъне муҳосира берун аз Баҳри Уммон ва дар Баҳри Арабӣ аст.
Вай таъкид кард: Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ Тангаи Ҳурмузро ҳӯшмандона назорат мекунанд, яъне ба миқдори шиноварҳое, ки бояд ба мақсад ва мабдаи Эрон ҳаракат кунанд, мувофиқи силсиламартибат иҷозат медиҳем, аз оброҳи эронӣ гузаранд.
Фармондеҳи Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ афзуд: Мардуми азизи мо, ки дар майдон ҳастанд, бидонанд, ки размандагони Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ низ дар майдон ҳастанд ва бо мухолифон бархӯрд мекунанд ва таъоруфе ҳам надоранд.
Your Comment