Таҳаввулоти Яман меҳвари гуфтугӯи вазирони умури хориҷаи Эрон ва Умон

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арақчӣ ва Сайид Бадр ал-Бусаидӣ вазирони умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон бомдоди чоршанбе дар тамоси телефонӣ, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ аз ҷумла таҳаввулоти Яман райзанӣ карда ва роҳҳои дастрасӣ ба сулҳ ва субот дар минтақаро баррасӣ карданд.
14 Октябр 2026 - 11:32
News ID: 1877980
Source: ABNA
Вазирони умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Салтанати Умон дар бораи охирин таҳаввулоти минтақавӣ аз ҷумла Яман райзанӣ карданд.
Your Comment