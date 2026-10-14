Тағйири усулҳои Эрон барои бархӯрд бо мухолифон дар Тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши хабаргузории Абна, ду масъули баландпояи эронӣ дар гуфтугӯ бо Ройтерс таъкид карданд, ки ин кишвар аз усулҳои нав барои амалисозии идоракунӣ дар Тангаи Ҳурмуз ва танбеҳи киштиҳои мухолиф истифода мекунад.
Онҳо тасреҳ карданд, ки усулҳои нави Эрон аз 10 рӯз пеш дар ҳоли иҷро алайҳи киштиҳои мухолифест, ки аз масирҳои таъиншудаи Ҷумҳурии Исломии Эрон пайравӣ намекунанд.
Ин масъулон афзуданд, ки роҳбурди нав шомили тағйири навъи ҳамлаҳо ва шиддати онҳост. Амрико ва ҳампаймонаш талош доранд қимати ҷаҳонии нафтро дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати ин кишвар коҳиш диҳанд, аммо яке аз ҳадафҳои тағйири роҳбурди Эрон боло нигоҳ доштани қимати нафт аст. Ин қарор бо ҳамоҳангии комил миёни сарони низом қабул шудааст.
Ба наздикӣ рӯзномаи расмии Нерӯҳои баҳрии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон эълом кард: Як нафткаши навъи шаттл бо 750 ҳазор барел нафти хом бе эътино ба ҳушдорҳо ва ихтиёрҳои Нерӯҳои баҳрии Сипоҳ талош кард аз масири ғайримуҷоз убур кунад, ки ба минаи баҳрӣ бархӯрд ва дучанд таркиш ва оташи шадид шуд.
Your Comment