Тарси Нетанёҳу аз шикаст дар интихобот; даъвоҳо алайҳи Эрон ва Муқовимат

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз АлҶазира, «Бенёмин Нетанёҳу», нахуствазири режими сионистӣ, дар гуфтугӯ бо шабакаи 14-и телевизиони ин режим бо изҳори нигаронӣ нисбат ба натоиҷи интихоботи оянда, аз ҷараёнҳои рост ва ҳомиёни худ хоҳиш кард бо иштироки ҳадди аксар дар пойи сандуқҳои раъй ҳозир шаванд.
Нетанёҳу дар идомаи фаропканиҳои ҳамешагии худ даъво кард, ки Эрон, Ҳамос ва Ҳизбуллоҳ ба дунболи сарнагунии ӯ ҳастанд ва талош хоҳанд кард то раванди интихоботро халалдор кунанд.
Вай бо такрори даъвоҳои воҳӣ алайҳи барномаи ҳастаии Эрон, даъво кард, ки иҷозати дастрасии Теҳрон ба силоҳи ҳастаӣ нахоҳад дод.
Нахуствазири режими сионистӣ ҳамчунин барои тарғиби раъйдиҳандагони ҳомии ҷараёни рост, даъво кард, ки пирӯзии эътилофи рақиб ба маънои ақибнишинӣ аз Ғазза ва Лубнон, барҳам задани расонаҳои ҳомии кобина ва ташкили кишвари мустақили фаластинӣ хоҳад буд.
Вай таъкид кард, ки дар сурати пирӯзӣ дар интихобот, ба ҳеҷ ваҷҳ бо ақибнишинӣ аз Каронаи Ғарбӣ ва ташкили давлати Фаластин розӣ нахоҳад шуд.
Your Comment