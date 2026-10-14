Лаффози Трамп дар бораи Эрон; ҷанг ба зудӣ поён меёбад

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи АлҶазира, Доналд Трамп, президенти Амрико дар изҳорот даъво кард, ки ҷанг бо Эрон «ба зудӣ» поён хоҳад ёфт ва Вашингтон дар ояндаи наздик қарори қатъӣ дар ин хусус қабул хоҳад кард.
Трамп дар ҷараёни як гирдиҳамоии интихоботӣ, бо такрори даъвоҳои беасоси гузаштаи худ дар бораи он ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳеҷ гоҳ ба силоҳи ҳастаӣ даст нахоҳад ёфт, даъво кард, ки бо таваққуфи амалиёти низомӣ, қимати энергия дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба таври чашмрас коҳиш хоҳад ёфт.
Президенти Амрико ҳамчунин бо фаропканӣ ва интиқод аз созишномаи ҳастаии соли 2015 (БарҶом) ва ҳукуматҳои пешини Амрико, даъво кард, ки Вашингтон барои муқобила бо он чи «таҳдиди Эрон» хонд, ночор ба амали низомӣ шудааст; даъвое, ки дар ростои тавҷеҳи хароҷот ва паёмадҳои ҷангАфрӯзии ахири ҳукумати Амрико дар минтақа матраҳ мешавад.
Your Comment