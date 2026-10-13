Ғариб-Ободӣ: Эрон аз дипломатия истиқбол мекунад

Ба гузориши хабарии АБНА, Козим Ғариб-Ободӣ, муовини вазири корҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо, дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Арабӣ илова кард: Теҳрон посухи худро ба мулоҳизаҳо ва дидгоҳҳои тарафи Амрико дар бораи тарҳи пешниҳодшуда аз ҷониби Эрон дар Ню Йорк ниҳоӣ мекунад.
Вай бо баён ин ки Эрон назари худро пас аз машварат тавассути миёнаравҳо эълон мекунад, гуфт: Теҳрон ҳанӯз барои дипломатия омода аст ба шарте ки матолиби пешниҳодшуда воқеӣ бошанд.
Ғариб-Ободӣ таъкид кард: Эрон ҳамеша аз дипломатия истиқбол кардааст ва дар ин замина ва дар заминаи гуфтугӯ бо ҳеҷ тарафе кӯтоҳӣ накардааст.
Вай гуфт: Омодагии Эрон дар дифоъ аз худ ва ҷанг кардан, камтар аз омодагии кишвар барои музокира нест.
Муовини вазири корҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ баён кард: Идомаи иштирок дар гуфтугӯҳо нишонаи нармии сиёсӣ ва пойбандӣ Теҳрон ба раванди дипломатӣ аст ва Амрико низ бояд ба иҷрои ӯҳдадориҳои худ баргардад.
Ғариб-Ободӣ дар идома бо таъкид бар ин ки Теҳрон ҳеҷ кадоме аз ӯҳдадориҳои худро нақз накардааст, илова кард: Вошингтон ба ӯҳдадориҳои худ зери тафоҳумномаи Исломобод амал накардааст ва бояд қадамҳои ҷубронӣ дар ин замина бардорад.
Вай таъкид кард: То замоне ки тарафи Амрико ҳамаи ӯҳдадориҳои худро ба таври комил поймол кардааст, набояд аз Эрон интизор дошт то нармии бештар дар ин замина аз худ нишон диҳад.
Your Comment