Сарлашкар Ваҳидӣ: Ҳеҷ қудрати фароминтақавӣ ҳақ надорад дар Тангаи Ҳурмуз дахолат намояд

Ба гузориши хабарии АБНА, Сарлашкар Аҳмад Ваҳидӣ, фармондеҳи кулли Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон, бо нашри ин тасвир дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ҳеҷ қудрати фароминтақавӣ ҳақ надорад дар Тангаи Ҳурмуз ва Халиҷи Форс таҳдид кунад, ҳузури ҳукмфармоёна дошта бошад ё дахолат намояд.
13 Октябр 2026 - 12:23
News ID: 1877533
Source: ABNA
Сарлашкар Ваҳидӣ, фармондеҳи кулли Сипоҳи Посдорони Инқилоб, дар ҳисоби корбарии худ навишт: «Ҳеҷ қудрати фароминтақавӣ ҳақ надорад дар Тангаи Ҳурмуз ва Халиҷи Форс таҳдид кунад, ҳузури ҳукмфармоёна дошта бошад ё дахолат намояд.»
Your Comment