Сарлашкар Сафавӣ: Идораи Тангаи Ҳурмуз вазифаи стратегии қувваҳои мусаллаҳи Эрон аст

Ба гузориши хабарии АБНА, Сарлашкар «Сайид Яҳё Сафавӣ» дастёр ва машовири олии фармондеҳи муаззами кулли қувваҳо дар нишасти илмӣ-тахассусии «Тақозоҳои ҷуғрофии муассир дар стратегияи дифои Тангаи Ҳурмуз», бо тавзеҳи равиши Ҷумҳурии Исломии Эрон изҳор дошт: Тангаи Ҳурмуз, бахши ҷудонашавандаи обҳои ҳудудии мост; ҳокимият ва идораи мо бар ин минтақа, на як даъвои сиёсӣ, балки як ҳуқуқи мусаллами ҳуқуқӣ ва ҷуғрофист.
Сарлашкар Сафавӣ илова кард: Эрон ба дунболи ташаннуҷзоӣ нест; аммо дар амали ҳуқуқи ҳокимияти худ низ муқтадир аст. Вақте ин оброҳа ба бистаре барои гузашти таҷҳизоти низомӣ табдил мешавад, ки мустақиман амнияти миллии Эронро ҳадаф гирифтааст, идора ва маҳдудсозии гардиш, на танҳо ҳуқуқ, балки вазифаи стратегии қувваҳои мусаллаҳи мост.
Тангаи Ҳурмуз; шараёни ҷаҳонӣ, ки ҷойгузин надорад
Вай фарзияи фарзияи афзули аҳамияти Тангаи Ҳурмузро дар пайи сохтмони хатҳои қубур ё масирҳои ҷойгузин рад кард ва унвон кард: Тангаи Ҳурмуз дар шабакаи энергетикии ҷаҳонӣ як гулугоҳи стратегист ва ба рағми тамоми кӯшишҳо барои эҷоди масирҳои мувозӣ, вобастагии ҷаҳон ба ин гузаргоҳ, як вобастагии сохторист.
Машовири олии фармондеҳи муаззами кулли қувваҳо идома дод: Аҳамияти ин танга дар бозори сертағйири имрӯзи ҷаҳон, ҳатто бештар аз гузашта аст; чунки беш аз 20 фоизи ҷараёни нафт ва энергияи ҷаҳон ҳанӯз бар мадори ин гулугоҳ мечархад.
Сарлашкар Сафавӣ бо тамоиз қоил шудан миёни «бастани танга» ва «идораи танга» ёдовар шуд: Стратегияи асосии мо, идораи ҳушмандонаи Тангаи Ҳурмуз дар муқобили муҳосираи баҳрии амрикоиҳо алайҳи кишвар ва мардуми азизи мост.
Your Comment