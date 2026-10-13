Никзад ба кишварҳои минтақа ҳушдор медиҳад; ҳамроҳӣ бо Амрико амният офарида наметавонад

Алӣ Никзад, ноиби раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар гуфтугӯӣ, бо таъкид бар ин ки кишварҳои минтақа бояд бо дахолатҳои бегонагон дар минтақа муқобилат кунанд, изҳор кард: мо бешубҳа ба дунболи осоиш, оромӣ ва пешрафти кишварҳои минтақа ҳастем.
Вай илова кард: пеш аз ҷанг низ ба кишварҳои минтақа эълон шуда буд, ки агар аз замин, осмон ё баҳри ин кишварҳо барои таҷовуз ба Эрони қавӣ истифода шавад, посухи дандоншикан хоҳанд гирифт.
Ноиби раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо интиқод аз дар ихтиёри Амрико ва дигар бегонагон қарор гирифтани имконот ва ихтиёроти баъзе кишварҳои минтақа, тасреҳ кард: замин ва ихтиёроте, ки ин кишварҳо дар ихтиёри истикбор, Амрико ва дигар кишварҳо қарор доданд, на барои онҳо иззат ба ҳамл овард, на рушд эҷод кард ва на мӯҷиби иқтидори онҳо шуд.
Никзад бо даъват аз кишварҳои минтақа ва ҳамсоя барои тақвияти равобит ва ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон гуфт: ин кишварҳо ба сӯи Эрон биёянд, чунки Ҷумҳурии Исломии Эрон барои онҳо хайр ва хубӣ мехоҳад.
Вай идома дод: кишварҳои минтақа бояд пеш аз он ки беш аз ин дар таърих дар баробари миллати Эрон ва миллатҳои худ қарздор шаванд, дар равиши худ барои ҳамроҳӣ бо бегонагон таҷдиди назар кунанд. Ҷумҳурии Исломии Эрон бар ҳақоният ва тамомияти арзии худ таъкид дорад ва дар айни ҳол, хоҳони он аст ки ҳамсоягонаш дар амният, осоиш ва оромӣ зиндагӣ кунанд.
Ноиби раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо таъкид бар ин ки Эрон ҳеҷ гоҳ оғозгари ҷанг набудааст, изҳор кард: мо ҳеҷ вақт оғозкунандаи ҷанг набудаем ва ба ҳеҷ кишвар таҷовуз накардаем, аммо намепазирем ки кишварҳои минтақа бигӯянд ихтиёр надоранд, дар ҳоле ки замини худро дар ихтиёри пойгоҳҳои амрикоӣ қарор додаанд.
Никзад бо ишора ба ҳамлаи душман ба мактаби Минаб гуфт: намепазирем ки бо бешармӣ тамом, аз пойгоҳҳои мустақар дар ин кишварҳо бархезанд ва мактаби Минабро, ки ҷуз донишомӯзон касе дар он ҳузур надошт, на як бор, балки ду бор ҳадаф қарор диҳанд. Мо ин мавзӯъро намепазирем ва чунин воқеа дар таърихи Эрон боқӣ хоҳад монд ва аз ёд нахоҳем кард ки кадом кишварҳо бо душманони Эрон ҳамроҳӣ карданд.
Your Comment