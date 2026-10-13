Имконоти маҳдуди Бин Салмон дар Яман; орзуҳое, ки нест шуданд

Ба гузориши хабарии АБНА, рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» гузориш дод, ки Арабистони Саудӣ бо имконоти маҳдуд дар ҷанги худ бо яманиҳо рӯ ба рӯ аст. Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди ин кишвар баъд аз амалиёти вазнини суратгирифта алайҳи Арабистони Саудӣ тӯли беш аз як даҳсолаи гузашта бо фишорҳои афзоянда барои дастрасӣ ба як ҳалли қиболи ҷанг алайҳи ва қатъ кардани ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳподи яманиҳо рӯ ба рӯ аст.
Таҳлилгарон мӯътақиданд, ки яманиҳо аз замони ҷанги вайронгари қаблии аз ҷониби Арабистони Саудӣ алайҳи ин кишвар ба роҳ андохташуда қудрати бештар ба даст овардаанд. Онҳо се ҳамлаи вазнин алайҳи фурудгоҳи Риёз тӯли рӯзҳои гузашта анҷом доданд, ки теъдоди зиёди кушта ва захмӣ барҷо гузошт. Нерӯҳои мусаллаҳи Яман орзуҳои баландпарвозонаи Бин Салмонро барои табдил додани Арабистони Саудӣ ба маркази ҷаҳонии кор ва гардишгарӣ ҳадаф қарор додаанд.
Бар асоси ин гузориш, даргирии низомӣ бо нерӯҳои яманӣ боиси шикасти онҳо нахоҳад шуд ва роҳҳалли сиёсӣ низ ҷавоб намедиҳад, чунки сақфи хостаҳои Яман афзоиш ёфтааст. Онҳо баъд аз даргириҳои такрорӣ бо душманони қавитар, ба қудрати бештар даст пайдо кардаанд. Дар ҷанги Амрико алайҳи Яман ва дар моҳи аввали он ҳадди ақал як миллиард доллар муҳимоти истифода шуд.
Грегори Гус, таҳлилгари умури Арабистони Саудӣ дар пажӯҳишкадаи Вашингтон таъкид кард, ки саудӣҳо бояд барои поён додан ба ин вазъият ба дунболи поён додан ба ҷанги Амрико алайҳи Эрон бошанд.
Вай гуфт: Масъалаи муҳим он аст, ки саудӣҳо зарбаҳои вазнин аз ҷониби яманиҳо дар бахши зерсохторҳо мутаҳаммил шудаанд, ин дар ҳолест ки яманиҳо чиз зиёде аз даст намедиҳанд. Ин вазъият ҳар шахсеро, ки ба дунболи сармоягузорӣ дар Арабистони Саудӣ аст, мансуф мекунад.
Your Comment