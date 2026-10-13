Фоҷиа дар «Ҷанут»-и Исроил; аз шикастани устухонҳо то сироятҳои қорчӣ

Ба гузориши хабарии АБНА аз Ал-Маядин, дафтари иттилорасонии ахбори асирони фаластинӣ эълом кард, ки асирони Ғазза дар зиндони Ҷанути режими исроилӣ аз дарёфти хизматрасониҳои тиббӣ маҳрум ҳастанд ва ин режим масъулияти пурраи бадшавии вазъияти ҷисмонии онҳоро бар дӯш дорад.
Бар асоси ин гузориш, асирони мустақар дар ин зиндон аз шикастани устухонҳо ва зарба ба сар ранҷ мебаранд ва баъзе аз онҳо ҳатто ба қурсҳои таскин надоранд.
Дафтари мазкур таъкид кард, ки дардҳои асирони фаластинӣ дар зиндони Ҷанут ба андозаест, ки онҳо наметавонанд шабҳо хоб кунанд. Ҳамчунин набудани маводи шӯянда ва беҳдоштӣ боиси паҳншавии сироятҳои қорчӣ дар ин зиндон шудааст.
Яке аз асирони фаластинӣ низ ба сабаби гирифторӣ ба бемории талассемия ва фишори хун ва набудани табобати зарурӣ 50 килограмм аз вазни худро аз даст додааст.
Пештар низ рӯзномаи сионистӣ «ҲаАрется» дар гузориши таҳқиқотӣ, бо истинод ба шаҳодати панҷ асири фаластинӣ, ки тӯли 18 моҳи гузашта озод шудаанд, аз шиканҷа, гуруснагӣ додан, зарбу лат ва маҳрумият аз нигоҳубини тиббӣ дар зиндонҳо ва боздоштгоҳҳои режими исроилӣ парда бардошт.
Бар асоси ин гузориш, асирони фаластинӣ аз бадрафторӣ ва шароити ғайриинсонӣ дар зиндонҳои Мегиддо, Нафҳа, Кетсиот, Офер ва Дамон ва ҳамчунин як маркази боздошти низомӣ дар Ҳувара хабар додаанд.
Ин асирон эълом карданд, ки байни 15 то 50 фоизи вазни бадани худро аз даст додаанд. Онҳо ҳамчунин аз татбиқи ҷазоҳои дастаҷамъӣ, таҳқири такрорӣ, паҳншавии бемории галеб ва таъхир дар пешниҳоди хизматрасониҳои табобатӣ сухан гуфтаанд.
Your Comment