«Атлантик»: Трамп девона мешавад; ҷанги Эрон ӯро фалаҷ кардааст

Ба гузориши хабарии АБНА, нашрияи «Атлантик» аз сарчашмаҳои наздик ба Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико гузориш дод: Нотавонии Трамп аз хотима додан ба ҷанг бо Эрон ӯро ба хашм меорад ва дар айни ҳол ба таври аҷиб фалаҷ кардааст. Ин дар ҳолест ки Трамп одат дошт тамоми ҷаҳон аз саронон то расонаҳо ба ӯ таваҷҷуҳ кунанд.
Дар идомаи ин гузориш омадааст: Ӯ ақлашро аз даст медиҳад, чунки Эрон ба ҳарфҳои Трамп гӯш нахоҳад дод. Эрон таҳдиди нафткушҳо дар Тангаи Ҳурмузро аз сар гирифтааст ва миёнаи нархи газойл дар Иёлоти Муттаҳида аз марзи 6 доллар дар ҳар галлон гузаштааст ва ҳароҷати колоҳоеро, ки бо камионҳо дар шоҳроҳҳои кишвар ҳамл мешаванд, афзоиш додааст.
Бар асоси ин гузориш, ҷумҳурихоҳон ваҳшат доранд, ки нархи баланди энержӣ метавонад ба демократҳо кӯмак кунад то дар интихоботи миёнамуҳлат назорати Маҷлиси Намояндагон ва Сенатро ба даст гиранд. Трамп ба дунболи як қурбонӣ буд ва ба назар мерасад, ки Ӯкроинро гунаҳкор донистааст. Ҳарчанд сарзаниш кардани як кишвари аврупоие, ки барои вуҷуди худ меҷангад, ба сабаби афзоиши нархи ҷаҳонии нафт мумкин аст ғайриимкон ба назар расад, аммо ба назар мерасад Трамп ин корро ба пазириши масъулияти тасмими худ барои ҳамла ба Эрон афзал медонад.
Your Comment