Намояндаи НАТО: артишҳои аврупоӣ нерӯи кофӣ надоранд

Ба гузориши хабарии АБНА аз РИА Новости, «Алексус Гринкевич» фармондеҳи аршади нерӯҳои НАТО дар Аврупо гуфт: артишҳои кишварҳои аврупоӣ бо мушкили камбуди нерӯи инсонӣ рӯ ба рӯ ҳастанд.
Гринкевич илова кард: Душвории ин масъала дар он аст, ки наметавон як артиши бузургро дар як чашм ба ҳам задан эҷод кард ва ҳалли ин мушкил тағйир дар қонунҳои марбут ба хизмати ҳатмиро талаб мекунад; тағйироте, ки дар баъзе кишварҳои аврупоӣ аз ҳозир дар ҷараён аст.
Ин изҳорот дар шароите баён мешавад, ки кишварҳои аврупоии аъзои НАТО бо фишори афзоянда барои тақвияти тавонҳои дифоии худ ва афзоиши саҳмашон дар таъмини нерӯ ва таҷҳизоти низомии ин эътилоф рӯ ба рӯ ҳастанд. Мақомоти НАТО борҳо бар зарурати афзоиши зарфияти низомии Аврупо ва коҳиши вобастагии ин қитъа ба тавонмандиҳои Амрико таъкид кардаанд.
Your Comment