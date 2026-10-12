Сардор Азмаӣ: Бо киштиҳои қонуншикан ба шиддат мубориза хоҳем кард

Ба гузориши хабаргузории Абно, сардор Алии Азмаӣ, фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, ба ҳамаи киштиҳо дар Тангии Ҳурмуз ҳушдор эълон карда навишт: ҳамаи киштиҳо дар минтақаи Тангии Ҳурмуз, ки системаҳои навигатсионӣ ва шиносоии худро хомӯш мекунанд, ҳамчун душман шинохта мешаванд ва бо онҳо ба шиддат ва қатъият мубориза хоҳад шуд.
12 Октябр 2026 - 11:30
News ID: 1877042
Source: ABNA
Фармондеҳи нерӯи баҳрии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, бо эълони ҳушдор ба ҳамаи киштиҳо дар Тангии Ҳурмуз, гуфт: бо киштиҳое, ки системаи навигатсионии худро хомӯш мекунанд, ба шиддат ва қатъият мубориза хоҳад шуд.
Your Comment