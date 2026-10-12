Арақчӣ: Омилони ҷинояти ҳамла ба мактаби Минаб бояд ҷавоб диҳанд

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз гирифтани номаи яке аз донишомӯзони бозмондаи мактаби Шаҷараи Таййибаи Минаб хабар дод.
Арақчӣ навишт: Имрӯз дар ҳошияи ҳамоиши байналмилалии «Экосайд; ҷинояти хомӯш», номаи Фотимазҳро Шайхободӣ, донишомӯзи бозмондаи мактаби Шаҷараи Таййибаи Минабро гирифтам.
Вай афзуд: Ӯ дар ин нома аз дӯстон ва ҳамсинфонаш, Ниёш, Соназ, Борон ва Зайнаб ёд мекунад; кӯдаконе, ки дар ҳамлаи Амрико ба мактаби Шаҷараи Таййибаи Минаб ба шаҳодат расиданд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо идома дод: Фотимазҳро навиштааст, ки зинда мондааст то аз дӯстонаш бигӯяд ва ёди онҳоро зинда нигоҳ дорад. Ӯ аз Созмони Милали Муттаҳид низ мепурсад, чаро дар баробари ин фоҷиа ва дар ҳимояти ҳуқуқи кӯдакон чорае намеандешад ва аз мардуми Эрон мехоҳад, ки нагузоранд дӯстонаш фаромӯш шаванд.
Арақчӣ таъкид кард: Барои ман ва ҳамкоронам дар Вазорати корҳои хориҷӣ, гирифтани ин нома масъулияте фарاتر аз ҳамдардӣ нисбат ба кӯдакони шаҳиди Минаб аст; масъулияти воқеии мо сабти ҳақиқат, пайгирии ҳуқуқӣ ва байналмилалии ин ҷиноят ва ҷавобгар кардани омилон ва амрдиҳандагони он ҷиноят аст.
Вай дар анҷом навишт: Вазифаи худ медонам, ки овози Фотимазҳро ва ривояти кӯдакони Минабро ба маҷомеи байналмилалӣ расонам.
Your Comment