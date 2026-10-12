Сардор Муҳиббӣ: Тамаддуни ғарбӣ бо шармандагӣ ба Халиҷи хукҳо бармегардад

Ба гузориши хабаргузории Абно, сардор Ҳусайн Муҳиббӣ, муовини равобити умумӣ ва сухангӯи Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт: Дар набарди Ҳаррон, сипоҳи Красс ба дасти мардҳои Ашконӣ нест шуд. Дар набарди Эдесса, лашкари Валериан ба дасти размандагони Сосонӣ асир шуд.
Вай бо ишора ба ҷангҳои таҳмилии ахир афзуд: Дар набарди Рамазон, лашкариёни Эпштейн дар Халиҷи Форс бо қудрати размандагони Эрони исломӣ торумор шуд ва дар набарди ниҳоӣ, тамаддуни ғарбӣ бо шармандагӣ ба Халиҷи хукҳо бармегардад.
Сухангӯи Сипоҳ дар охири паёми худ таъкид кард: Мо интизорем...
Your Comment