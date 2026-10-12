Нерӯи баҳрии Сипоҳ: Бархӯрди дуюмин супернaftkash бо минаи баҳрӣ дар Тангии Ҳурмуз

Ба гузориши хабаргузории Абно, равобити умумии Нерӯи баҳрии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар иттилоияи шумораи 19-и худ эълон кард: Як супернaftkashi қонуншикан бо бархӯрд ба як минаи баҳрӣ имрӯз баъд аз нисфирӯзӣ дар минтақаи ҷанубии Тангии Ҳурмуз дучори таркиш ва оташсӯзӣ дар муҳаррихона гардид.
Дар бахши дигари ин баёния омадааст: Ин киштӣ бо ҳамлулаи нафти хом, ки қасди хуруҷ аз Тангии Ҳурмузро дошт, ҳамаи системаҳои навигатсионии худро хомӯш кард ва қоидаҳои Тангии Ҳурмузро нақз кард ва ба сабаби гузаштан аз масири ғайриқонунӣ дучори ин садама гардид. Ин сеюмин наftkashi қонуншиканест, ки аз рӯзи гузашта то ҳол бо минаҳои баҳрӣ дар масири ғайриқонунии Тангии Ҳурмуз бархӯрд карда ва дучори оташсӯзӣ шудааст.
Нерӯи баҳрии Сипоҳ дар анҷом эълон кард: Ҳамаи киштиҳо дар минтақаи Тангии Ҳурмуз, ки системаҳои навигатсионӣ ва шиносоии худро хомӯш мекунанд, ҳамчун душман шинохта мешаванд ва бо онҳо ба шиддат ва қатъият мубориза хоҳад шуд.
Your Comment