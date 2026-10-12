Посухи Амрико ба шартҳои мо кофӣ нест; Трамп маҷбур ба қочоқ дар Ҳурмуз шудааст

Ба гузориши хабаргузории Абно, генерал-майор Муҳсин Ризоӣ дар саҳифаи шахсии худ навишт: Амрико бо баъзе аз ҳафт шарти Эрон розӣ шудааст, аммо мо посухи ин кишварро кофӣ намедонем.
Вай таъкид кард: Дипломатияи Эрон тағйир ёфтааст ва мо дигар ба вазъияти пешина барнамегардем.
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ инчунин дар матлаби дигаре навишт: Трамп, ки бо хаёли фатҳи Эрон яке аз аблаҳонатарин ҷангҳои таърихи башариятро бо фиреб хӯрдан аз Нетанёҳу оғоз кард, акнун пас аз нокомии флоти Амрико дар кушодани Тангии Ҳурмуз ба қочоқ рӯ овардааст. Артиши Амрико то пеш аз ин ҳеҷ гоҳ ба чунин фалокат дучор нашуда буд!
Your Comment