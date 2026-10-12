Мухбир: Эрон ҳатман фаротар аз марзҳояш ба душман зарба мезанад

Ба гузориши хабаргузории Абно, Муҳаммад Мухбир, машовар ва дастёри Роҳбари муаззам, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар вокуниш ба таҳдидҳо ва лофзанӣҳои ахири мақомоти Амрико, ба вижа вазири корҳои хориҷии ин кишвар дар баёни кинаи тамаддунии онҳо нисбат ба мардуми Эрон, изҳор кард: Эрониён муҳоҷирони Муғулро мусалмон карданд ва фармондеҳони империяи Румро бо шармандагӣ ба занҷир кашиданд.
Вай бо баён он ки муҳоҷирони нав, ки бо мағзҳои хурд тасаввури ғалаба бар ин миллати таърихиро доранд, ин бор дар Тангии Ҳурмуз ғарқ хоҳанд шуд, баён кард: Эрони исломӣ ҳатман дар ростои ҳифзи амнияти миллӣ, фарouter аз марзҳояш ба душман зарба мезанад.
Your Comment