Вазъияти фоҷиабори Арабистони Саудӣ дар муқобили Яман; эътибори Риёз барбод рафт

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Daily Star, Арабистони Саудӣ маблағҳои азимро барои хариди силоҳҳои пешрафта сарф кардааст, аммо амалиётҳои муваффақи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, ба вижа ҳамла ба фурудгоҳи Риёз, заифии ин кишварро ошкор кардааст.
Дар ҷараёни шадидтарин ҳамла ба Арабистони Саудӣ дар беш аз як даҳсолаи гузашта, рӯзи шанбе фурудгоҳи Риёз ҳадаф қарор гирифт, ки дар натиҷаи он 13 нафар кушта ва беш аз 300 нафар захмӣ шуданд. Ин ҳамла сабаб шуд, ки кишварҳои мухталиф ба шаҳрвандони худ ҳушдор диҳанд, ки аз ин фурудгоҳ дурӣ кунанд.
Нотавонии Арабистони Саудӣ ҳамчун воридкунандаи таҷҳизоти низомӣ
Ҳамлаҳои такрории ракетавӣ ва паҳподӣ (дрон) Яман ба эътибори Арабистони Саудӣ ҳамчун кишвари босубот, сарфи назар аз доштани захираҳои азими нафтӣ, зарар расонидааст. Ин ҳамлаҳои нерӯҳои мусаллаҳи Яман системаҳои мудофиаи ҳавоии Арабистони Саудро таҳти фишор қарор додаааnd ва эҳтимолан захираҳои ракетаҳои қатъкунандаи ин кишварро коҳиш медиҳанд; ракетаҳое, ки гузоришҳо аз камбуди онҳо дар саросари ҷаҳон хабар медиҳанд.
Ракетаҳои Яман дар чанд маврид аз ҳамлаҳо алайҳи таъсисоти нафтӣ ва фурудгоҳҳо, аз ҷумла фурудгоҳи Риёз аз системаҳои мудофиаи Арабистони Саудӣ гузаштаанд.
Андреас Криг, аз ширкати машварати хатари MENA Analytica мустақар дар Лондон, гуфт: Ҳатто як системаи чандқабата иборат аз Patriot, THAAD, ҷангараҳо ва дигар сенсорҳо низ наметавонад бар фарози кишваре ба андозаи Арабистони Саудӣ, бо масоҳати тақрибан 2,2 миллион километри мураббаъ, гунбади ногузарро эҷод кунад. Арабистони Саудӣ бояд ба таври доимӣ аз Риёз, фурудгоҳҳо, таъсисоти нафтӣ, пойгоҳҳои низомӣ ва ҳаҷми густардаи зерсохтори ҳаётӣ муҳофизат кунад.
Your Comment