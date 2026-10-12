Узви Ҳамос: Таҳдиди куштани «Халил ал-Ҳайя» моро аз масири муқовимат ақиб намеандозад

Ба гузориши хабаргузории Абно, Босим Наим, узви дафтари сиёсии Ҳамос, дар вокуниш ба таҳдидҳои Исроил Катс, вазири ҷанги режими сионистӣ, алайҳи Халил ал-Ҳайя, роҳбари дафтари сиёсии ин ҷунбиш, гуфт: Ҳамос ин таҳдидҳоро ҷиддӣ мегирад, аммо онҳоро бахше аз таблиғоти интихоботии ҷараёни рости ифротӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ медонад.
Вай бо баён он ки таҳдиди шаҳодат иродаи нерӯҳои муқовиматро заиф намекунад, афзуд: «Моро ба чизе таҳдид мекунед, ки шабу рӯз барои он дуо мекунем? Шаҳодат? Кӯшиши шумо ноком хоҳад шуд; мо то пирӯзӣ ва озодӣ ба масири худ идома медиҳем.»
Гуфтанӣ аст, ки вазири ҷанги режими сионистӣ роҳбари ҷунбиши Ҳамосро ошкоро ба куштан таҳдид кард. «Исроил Катс» ҳамзамон бо таҳдиди ошкорои «Халил ал-Ҳайя» иддао кард: Мо аъзои аршади Ҳамосро дар Ғазза куштем ва ин бор ночор навбати Халил ал-Ҳайя аст, ки ба Ҳания ва дӯстонаш ҳамроҳ шавад.
Your Comment