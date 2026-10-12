Иддаои Бессент: Вашингтон изолятсияи пурраи Эронро пайгирӣ мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Алҷазира, Скотт Бессент, вазири хазинаи Амрико, дар ҳоле ки кишвари ӯ дар остонаи интихоботи миёнамуҳлат бо чолишҳои густарда пас аз ҷанг алайҳи Эрон рӯбарӯ аст, дар гуфтугӯ бо шабакаи Fox News иддао кард, ки Вашингтон пас аз маъракаи фишори ҳадди аксар алайҳи Эрон, акнун стратегияи «изолятсияи пурра»-ро бо ҳадафи қатъи робитаи иқтисодии Теҳрон бо ҷаҳони хориҷӣ пайгирӣ мекунад.
Бессент иддао кард, ки Амрико бо мусодираи дороиҳои арзи рақамии марбут ба Эрон ва ташдиди муҳосираи баҳрӣ, фишор ба Теҳронро идома хоҳад дод. Ӯ инчунин бидуни ишора ба баста шудани Тангии Ҳурмуз ва нархи баланди сӯзишворӣ дар пайи буҳрон дар ин тангии стратегӣ иддао кард, ки Эрон дигар нафте дар киштиҳои худ надорад ва ҷараёни нақдии ин кишвар манфӣ шудааст.
Вазири хазинаи Амрико дар идома иддао кард, ки Эрон ҳар шаб паҳпод ба парвоз медарорад, аммо қобилиятҳои назоратии худро аз даст додааст ва паҳподҳои ин кишвар баъзе киштиҳоро ҳадаф мегиранд.
Бессент пештар низ гуфта буд, ки Вашингтон қасд дорад тақрибан як миллиард доллар дороиҳои арзи рақамии марбут ба Эронро мусодира кунад ва бо маҳдуд кардани масирҳои тиҷоратии заминӣ ва баҳрӣ, Теҳронро беш аз пеш изолят кунад.
Your Comment