Ҳушдори Британия ба шаҳрвандонаш: Аз фурудгоҳҳои Арабистони Саудӣ дурӣ кунед

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз RT, Вазорати корҳои хориҷии Британия бо нашри баёния эълон кард, ки шаҳрвандони ин кишвар бояд нисбат ба сафар ба шаҳрҳои Ҷидда ва Даммом ва ҳамаи фурудгоҳҳои Арабистони Саудӣ, ба ҷуз фурудгоҳи Муҳаммад бин Абдулазиз дар Мадинаи Мунаввара, ҳушёр бошанд.
Ин вазорат таъкид кард, ки сафар ба минтақаҳои зикршуда танҳо дар сурати зарурати фаврӣ ва асосӣ анҷом дода мешавад. Шаҳрвандони бритониёӣ ҳанӯз ҳам бояд аз фурудгоҳи Малик Холид дар Риёз дурӣ кунанд.
Пештар низ кишварҳои дигар монанди Кореяи Ҷанубӣ, Фаронса, Олмон ва Канада ҳушдорҳои монанди инро содир карда буданд.
Рӯзи гузашта низ Financial Times гузориш дод, ки мудирони аршади ширкатҳои бузурги нафтии ҷаҳон, аз ҷумла ExxonMobil, TotalEnergies, Shell ва BP, дар пайи нигарониҳои амниятӣ ва ихтилол дар парвозҳои Арабистони Саудӣ, барномаи ҳузур дар конфронси энергетикии Риёзро бекор карданд.
Гуфтанӣ аст, ки дар пайи ҳамлаи нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба фурудгоҳи Риёз, ширкатҳои ҳавопаймоӣ маҷбур ба тағйири масири даҳҳо ҳавопаймо шуданд ва беш аз ҳазор парвоз низ бекор карда шуд.
Гузоришҳо нишон медиҳанд, ки мақомоти саудӣ дар пайи афзоиши ҳамлаҳо, фармони бастани чанд фурудгоҳи ин кишварро содир кардаанд.
Your Comment