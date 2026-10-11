Азизӣ дар вокуниш ба изҳороти Рубио: мушкили Амрико бо Эрон ва эрониён аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Иброҳим Азизӣ, раиси Кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Шӯрои исломии машваратӣ, дар вокуниш ба изҳороти ахири Марко Рубио, вазири хориҷии Амрико дар бораи Ҳахоманишиён, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Кишваре, ки таърихаш бо қатли омили бумиён оғоз шуда ва лаҳзае аз мустамликадорӣ ва хунрезӣ даст накашидааст, Ҳахоманишиёнро, ки аввалин эъломияи ҳуқуқи башари ҷаҳонро навиштаанд, ба ҷиноят муттаҳам мекунанд! Зоти хабиси онҳо — мушкили онҳо бо Эрон ва эрониён аст.»
11 Октябр 2026 - 11:52
News ID: 1876585
Source: ABNA
Раиси Кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис, дар вокуниш ба изҳороти вазири хориҷии Амрико дар бораи Ҳахоманишиён, таъкид кард, ки мушкили Амрико бо Эрон ва эрониён аст.
Your Comment