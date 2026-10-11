Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: сенаторҳои амрикоӣ талаб мекунанд, ки аз гирдоби шикастҳои фоҷиавӣ бароянд!
Вай афзуд: Нетаняҳу як ҷинояткори ҷангӣ таҳти таъқиб аст, ки дасташ ба хуни арабҳо, амрикоиҳо ва эрониён олуда аст. Ӯ барои фирор аз адолат, барои мардуми худаш ҳеҷ арзише қоил нест.
Арағчӣ баён кард: Ӯ мисли қиморбози муфлисшуда, ноумедона кӯшиш мекунад бо қурбон кардани ҳарчи бештари ҷон ва моли амрикоиҳо худро наҷот диҳад. Ҳатто сенаторҳои амрикоӣ низ талаб мекунанд, ки роҳе барои баромадан пайдо кунанд.
Your Comment