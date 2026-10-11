Пезешкиён: амалҳои террористӣ азму иродаи нерӯҳои ҳифзи амниятро суст намекунанд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиён рӯзи шанбе (18 меҳри 1405) дар паёме бо таслияти шаҳодати шаҳидаи олимақом подполковник Нусрат Ифтихорӣ, муовини фарҳангӣ ва иҷтимоии фармондеҳии интизомии вилояти Систон ва Балуҷистон, дар минтақаи Чашмаи Зиёрат Заҳедон ба хонаводаи муҳтарами он шаҳидаи олимақом, фармондеҳон ва кормандони Фароҷо, ҳамкорони ӯ ва мардуми шарифи вилояти Систон ва Балуҷистон таъкид кард: чунин амалҳои ҷинояткорона ҳеҷ гоҳ азму иродаи нерӯҳои ҳифзи амниятро дар посбонӣ аз ҷон, оромӣ ва осоиши мардум суст нахоҳанд кард ва ҳифзи амнияти шаҳрвандон ва муқобила бо терроризм ва омилҳои ноамнӣ бо қатъият идома хоҳад ёфт.
11 Октябр 2026 - 11:51
News ID: 1876582
Source: ABNA
Раисҷумҳур гуфт: амалҳои террористӣ, ки бо мақсади эҷоди ноамнӣ, паҳн кардани зӯроварӣ ва барҳам задани оромии мардум анҷом дода мешаванд, ҳеҷ дастоварде надошта бошанд ва ҳеҷ гоҳ азму иродаи нерӯҳои ҳифзи амнияти кишварро суст намекунанд.
Your Comment