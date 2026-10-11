Огоҳӣ нисбат ба ҳаракатҳои Амрико алайҳи нафт ва энергетикаи Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маълума, Муин ал-Козимӣ, узви эътилофи Чорчӯбаи ҳамоҳангсозии Ироқ таъкид кард, ки ҳукумати Амрико ҳанӯз ҳам кӯшиш мекунад нуфузи худро дар бахшҳои ҳаётан муҳими иқтисоди Ироқ густариш диҳад.
Вай афзуд: Амрико дар паи таҳмили қаймоқи иқтисодӣ бар Ироқ ва ба даст гирифтани қарорҳои стратегӣ ва ҳассос, бахусус дар бахшҳои нафт ва энергетика аст.
Ал-Козимӣ баён кард: мо дар марҳилаи кунунӣ бояд бахши нафт ва энергетикаро аз нуфузи Амрико озод карда ва инҳисоргароии ширкатҳои амрикоиро дар лоиҳаҳои сармоягузорӣ қатъ кунем. Дар ғайри ин сурат амнияти энергетикии Ироқ дар маърази таҳдидҳои хориҷӣ қарор мегирад. Мо бояд бо ширкатҳои бузурги дигар дар Шарқ ва Ғарб низ ҳамкорӣ дошта бошем.
Ин огоҳиҳо дар ҳоле матраҳ мешаванд, ки кӯшишҳо барои пайваст кардани нафти Ироқ ба Баҳри Миёназамин тавассути ширкатҳои бузурги амрикоӣ монанди «Шеврон» идома доранд; ҳамон ширкатҳое, ки баҳрабардорӣ аз майдонҳои газӣ дар Фаластини ишғолшуда, аз ҷумла «Тамар» ва «Левиатан»-ро ба уҳда доранд. Ин нишондиҳандаи кӯшиш барои қарор додани бахши энергетикии минтақа таҳти як маркази назорати воҳид бо назорати Вашингтон аст; иқдоме, ки ҳадафи он хунсокардани нақши нафт ва таъмини он аст, ки дар оянда аз он ҳамчун фишори сиёсӣ ё иқтисодӣ алайҳи режими сионистӣ истифода нашавад.
Your Comment