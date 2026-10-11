Чаро Яман бонки ҳадафҳои худро дар Арабистони Саудӣ васеъ кард?

Ба гузориши хабаргузории Абна, вебгоҳи хабарӣ Ал-Масира бо тарҳи ин савол, ки «чаро нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар шароити кунунӣ доираи бонки ҳадафҳои худро дар Арабистони Саудӣ васеъ карданд», навишт, ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар чорчӯбаи муодилаи «муҳосира дар баробари муҳосира» амалиётҳои сифатии худро бо густариши манъи ҳавоӣ алайҳи душмани саудӣ рушд медиҳанд.
Баста шудани фурудгоҳҳои муҳими Арабистони Саудӣ
Маълумоти вебгоҳи «FlightRadar» нишон дод, ки аз шаби гузашта парвозҳо дар фурудгоҳи байналмилалии Малик Фаҳд дар шаҳри Даммом дар шарқи Арабистони Саудӣ қатъ шудаанд. Ин вебгоҳ ба сабабҳои ин қатъ ишора накард, аммо фаъолон ва расонаҳои байналмилалӣ гузоришҳо дар бораи мавҷудияти таҳдидҳо алайҳи ин фурудгоҳ нашр карданд.
Бар асоси маълумоти кунунӣ, таҳаввулот нишондиҳандаи густариши амалиётҳои Яман дар амиқи хоки душмани саудӣ аст; иқдоме, ки ҳадафи он густариши доираи ҳадафҳо ба самти фурудгоҳҳо ва дар ростои ташдиди фишори ҳавоӣ дар посух ба муҳосираест, ки Арабистони Саудӣ бар Яман таҳмил кардааст.
Ин дар ҳолест, ки парвозҳои вурудӣ ва хуруҷии фурудгоҳи байналмилалии Риёз низ пас аз ҳамлаҳои такрории мушакӣ ва паҳподӣ нерӯҳои мусаллаҳи Яман ҳанӯз қатъ боқӣ мондаанд.
Your Comment