Пентагон омори низомиёни кушташудаи амрикоиро дар таҷовуз ба Эрон афзоиш дод

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Washington Post, Вазорати ҷанги Амрико (Пентагон) бо пешниҳоди қатра-қатраи омори талафоти низомиёни таҷовузгари ин кишвар ба хоки Эрон эътироф кард, ки шумораи нерӯҳои ба ҳалокатрасидаи ин кишвар аз омори пешина бештар аст.
Бар асоси эълони ин расона, Пентагон омори расмии худро бо илова кардани 2 мавриди дигари ҳалокатҳо навсозӣ кард.
Дар омори нави Пентагон эълон шудааст, ки дар пайи таҷовузи ин кишвар ба хоки Эрон, 21 низомии амрикоӣ ба ҳалокат расида ва 865 нафар низ маҷрӯҳ шудаанд.
Ин дар ҳолест, ки ба эътирофи расонаҳои амрикоӣ, ҳукумати ин кишвар он ҳам дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресс аз пешниҳоди омори саҳеҳи шумораи низомиёни кушта ва захмии худ дар ҷараёни ҳамлаҳои талофиҷӯёнаи Эрон худдорӣ мекунад.
Your Comment